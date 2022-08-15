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Экс-депутат рады сообщил о подготовке разведкой Украины спецоперации по подрыву ЗАЭС
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Экс-депутат рады сообщил о подготовке разведкой Украины спецоперации по подрыву ЗАЭС

Депутат Кива заявил, что Украина планирует провести спецоперацию по подрыву Запорожской АЭС
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Фото: Соцсети
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Власти Украины в ближайшее время проведут специальную операцию по подрыву Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Илья Кива.

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«Киевский режим в ближайшее время проведет спецоперацию по подрыву Запорожской АЭС. Для этого подготовлены группы разведки ГУР МО (Главного управления разведки министерства обороны Украины. — Ред.), которые ранее уже совершали подобные теракты в Приднестровье», — отмечается в сообщении политика, опубликованном 12 августа в его Telegram-канале.

По его словам, украинские власти уже начали первый этап операции в виде информационной подготовки и «формирования виновного». Так, Кива привел в пример заявления главы МВД Украины Дениса Монастырского, который выдвигал безосновательные обвинения в адрес РФ и говорил о возможности «трагедии» на станции.

13 августа украинские националисты в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС и город Энергодар, где располагается объект. Под атаку боевиков попала в том числе прилегающая территория Запорожской ТЭС.

14 августа член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов заявил, что гарантией безопасности ЗАЭС является зачистка от украинских боевиков трех населенных пунктов, расположенных на правом берегу Днепра: Никополя, Марганца и Томаковки. Именно оттуда украинские военные ведут стрельбу по АЭС.

Приазовская часть Запорожья была освобождена Вооруженными силами РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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