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В Запорожье зачистку правого берега Днепра назвали гарантией безопасности ЗАЭС
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В Запорожье зачистку правого берега Днепра назвали гарантией безопасности ЗАЭС

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Фото: Global Look Press/Dmytro Smolyenko
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Зачистка от украинских военных трех населенных пунктов, расположенных на правом берегу Днепра, является гарантией безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом 14 августа заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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«Единственный способ по АЭС, который я лично вижу, — это зачистка от террористов Зеленского Никополя, Марганца и Томаковки — трех населенных пунктов, находящихся на противоположном берегу Днепра», — сказал он в эфире Радио КП.

По словам Рогова, именно оттуда украинские военные ведут стрельбу по атомной электростанции.

Ранее в этот день Рогов сообщал, что ЗАЭС после очередного обстрела со стороны вооруженных формирований Украины работает штатно, «прилетов» по объекту не допущено.

Накануне украинские националисты в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС и город Энергодар, где располагается объект. Под атаку боевиков попала в том числе прилегающая территория Запорожской теплоэлектростанции. Запорожская ТЭС — самая мощная тепловая электростанция Украины с общей установленной электрической мощностью 3650 МВт.

11 августа глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что непосредственная угроза безопасности на Запорожской АЭС в данный момент отсутствует. Вместе с тем Гросси обратил внимание на то, что обстрелы электростанции в последние дни резко ухудшили ситуацию с безопасностью вокруг объекта, а потому МАГАТЭ призывает «незамедлительно» прекратить боевые действия вокруг ЗАЭС и дать сотрудникам МАГАТЭ как можно скорее посетить электростанцию.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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