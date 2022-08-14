Власти Запорожья рассказали о работе ЗАЭС после очередного обстрела со стороны ВФУ

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) после очередного обстрела со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) работает штатно, «прилетов» по объекту не допущено. Об этом в воскресенье, 14 августа, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Часть снарядов упали между теплоэлектростанцией (ТЭС) и АЭС, а часть — на ТЭС. Сама атомная станция не пострадала и работает в штатном режиме. ПВО российской армии в очередной раз прикрыла объект от ядерной угрозы, которую постоянно провоцируют украинские националисты», — рассказал он «РИА Новости».

Украинские националисты в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС и Энергодар, где располагается объект. Под атаку боевиков попала в том числе прилегающая территория Запорожской теплоэлектростанции. Запорожская ТЭС — самая мощная тепловая электростанция Украины с общей установленной электрической мощностью 3650 МВт.

Обстрел, как указал ранее глава администрации области Рогов, был тщательно спланирован режимом украинского президента Владимира Зеленского.

В день заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на ЗАЭС, 11 августа, украинские националисты дважды обстреляли атомную электростанцию и прилегающую к ней территорию. До этого, 7 августа, в результате обстрела объекта из реактивной системы залпового огня «Град» со стороны Украины были повреждены административные постройки в районе сухого хранилища. Атаки радикалов, как правило, ведутся с применением тяжелой артиллерии и беспилотных летательных аппаратов.

Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности заявил, что Россия не использует ядерные объекты на Украине в военных целях. Запорожская АЭС была взята под охрану российской стороны по той причине, что объект относится к категории гражданской инфраструктуры и на постоянной основе подвергается обстрелам со стороны украинских вооруженных формирований.

Он также указал, что ответственность за возникновение ядерной катастрофы на ЗАЭС понесут западные спонсоры киевского режима, и предупредил о нарастании риска аварии по мере учащения обстрелов, которая по масштабу будет сопоставима с инцидентом на Чернобыльской атомной электростанции.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, которую начала 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских националистов. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

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