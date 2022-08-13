Обстрел Запорожской тепловой электростанции со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) был тщательно спланирован режимом украинского президента Владимира Зеленского. Об этом в субботу, 13 августа, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Об этом свидетельствует тот факт, что за несколько часов до открытия огня в Сети стали распространяться сообщения о том, что армия России скоро сама себя обстреляет», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Рогова.

Ранее этим же днем, 13 августа, украинские националисты выпустили девять снарядов по территории, прилегающей к Запорожской ТЭС. Боевики таким образом продолжают наносить удары по критически важной гражданской инфраструктуре, в том числе по Запорожской атомной электростанции и Энергодару. Так, 11 августа российские средства противовоздушной обороны отразили все ночные попытки атак ВФУ на город Энергодар, где расположен объект.

До этого, 5 августа, дважды был обстрелян район станции. Тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что ситуация вокруг ЗАЭС с каждым новым обстрелом со стороны украинских боевиков становится всё опаснее. Дипломат подчеркнула, что действия Киева ставят под угрозу население всей Европы.

На следующий день под обстрел попали санаторий атомной электростанции и водозабор в Энергодаре, а в ночь на 7 августа был нанесен еще один удар по станции, в зону поражения попал район хранилища отработавшего ядерного топлива. 12 августа инфраструктура Запорожской атомной электростанции получила некритические повреждения при обстрелах со стороны ВФУ.

Запорожская АЭС, которая относится к категории гражданской инфраструктуры, взята под охрану российской стороной в рамках спецоперации, которая проводится РФ с 24 февраля в Донбассе и на Украине.