Запорожская АЭС получила некритические повреждения при обстреле ВСУ

Инфраструктура Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) получила некритические повреждения при обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 12 августа, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Повреждения не критического характера. Была уничтожена часть здания МЧС, там, где находились пожарные и бригады, которые реагировали на вызовы. Это рядом с корпусами атомной станции и энергоблоками», — сказал Рогов в эфире телеканала «Россия-24».

Он добавил, что уровень радиации на АЭС не превышает норму.

Накануне подразделения 44-й артиллерийской бригады ВСУ совершили обстрел Запорожской АЭС со стороны населенного пункта Никополь. В результате ударов были частично повреждены теплоэлектростанция собственных нужд и оборудование брызгальных бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов.

Тогда же глава ВГА региона Евгений Балицкий рассказал, что в течение дня боевики целенаправленно били практически по хранилищу ядерных отходов, чтобы спровоцировать взрыв «грязной бомбы».

Также 11 августа сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны отразили все ночные попытки атак ВФУ на город Энергодар, где расположена Запорожская АЭС.

Запорожская АЭС, которая относится к категории гражданской инфраструктуры, взята под охрану российской стороной в рамках спецоперации, которая проводится РФ с 24 февраля в Донбассе и Украине.

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