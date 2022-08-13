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ВФУ выпустили девять снарядов по прилегающей к ТЭС Энергодара территории

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Фото: commons.wikimedia.org/Федя Кузнецов
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Вооруженные формирования Украины (ВФУ) выпустили девять артиллерийских снарядов по территории, прилегающей к тепловой электростанции (ТЭС) Энергодара. Об этом в субботу, 13 августа, заявили в пресс-службе администрации Энергодара.

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«Спустя сутки тишины каратели Зеленского вновь принялись за террор Энергодара. Сегодня днем националисты Украины подвергли артиллерийскому обстрелу район Запорожской ТЭС. По прилегающей к территории станции было выпущено девять артиллерийских снарядов», — сказано в сообщении, которое цитирует «РИА Новости».

Вооруженные формирования Украины продолжают наносить удары по критически важной гражданской инфраструктуре, в том числе по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и Энергодару. Так, 11 августа сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны отразили все ночные попытки атак ВФУ на город Энергодар, где расположена Запорожская АЭС.

До этого, 5 августа, дважды был обстрелян район станции. Тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что ситуация вокруг ЗАЭС с каждым новым обстрелом со стороны украинских боевиков становится все опаснее. Дипломат подчеркнула, что действия Киева ставят под угрозу население всей Европы.

На следующий день под обстрел попали санаторий атомной электростанции и водозабор в Энергодаре, а ночью на 7 августа был нанесен еще один удар по станции, в зону поражения попал район хранилища отработавшего ядерного топлива. 12 августа инфраструктура Запорожской атомной электростанции получила некритические повреждения при обстрелах со стороны ВФУ.

Запорожская АЭС, которая относится к категории гражданской инфраструктуры, взята под охрану российской стороной в рамках спецоперации, которая проводится РФ с 24 февраля в Донбассе и Украине.

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