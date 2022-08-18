ВСУ открыли массированный огонь по Энергодару второй раз за сутки

Украинские военные второй раз за день открыли массированный огонь по городу Энергодар в Запорожской области. Об этом в среду, 17 августа, сообщила пресс-служба военно-гражданской администрации города.

«Вооруженные формирования киевского режима открыли массированный огонь по городу Энергодар. Информация о местах разрывов снарядов, а также пострадавших и повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется», — говорится в сообщении.

Жителям города рекомендовано перейти в безопасное место, а также оказать помощь пожилым людям и женщинам с детьми.

Ка сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, украинские военные совершают обстрелы из тяжелой артиллерии.

Первый за 17 августа обстрел ВСУ совершили около 18:00. Также в этот день было зафиксировано не менее шести прилетов со стороны позиций украинских военных по району Запорожской АЭС.

Попаданий по самой АЭС не было, она продолжает работать в штатном режиме, отметил Рогов. Информация о пострадавших не поступала.

Накануне Рогов заявлял, что боевики ВСУ ведут провокационный артиллерийский огонь по Энергодару, где располагается Запорожская атомная электростанция, под камеры иностранных журналистов.

Ранее, 15 августа, сообщалось, что ВСУ нанесли около 25 ударов тяжелой артиллерией по Энергодару и району АЭС, огонь велся из американских гаубиц M777.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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