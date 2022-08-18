Шольц выразил обеспокоенность по поводу обстрела Запорожской АЭС

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил «серьезную обеспокоенность» продолжающимися обстрелами по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом в среду, 17 августа, он заявил на мероприятии в городе Нойруппин (федеральная земля Бранденбург).

«Недопустимо подвергать электростанцию опасности», — сказал он.

Шольц подчеркнул, что Германия будет продолжать работать над предотвращением драматической ситуации на ЗАЭС.

«Это очень-очень опасное развитие событий, которое может произойти там», — добавил он.

Ранее в этот день член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил, что украинские войска снова обстреляли район Запорожской АЭС. Зафиксировано не менее шести прилетов.

Также в среду стало известно, что в Энергодаре задержали двух наводчиков артиллерии ВСУ. Отмечается, что они передавали сведения украинским военным для корректировки артиллерийских ударов. При допросе они пытались оправдаться тем, что «не интересуются политикой». Обоим грозит от 10 лет лишения свободы до пожизненного срока.

При этом Рогов 17 августа заявил, что руководство ООН фактически не реагирует на обращения об обстрелах АЭС со стороны украинских националистов.

До этого, 15 августа, стало известно, что украинские войска нанесли около 25 ударов тяжелой артиллерией по Энергодару и району АЭС. Уточнялось, что удары наносятся с применением реактивной системы залпового огня и тяжелой артиллерии с правого берега Днепра, а также с территории Днепропетровской области, населенных пунктов Никополь, Марганец и Томаковка, контролируемых ВСУ.

Кроме того, власти региона отмечали, что со стороны Украины возможны провокации. В регионе сохраняется высокий уровень опасности.

Запорожская АЭС была взята под охрану российских сил в рамках специальной военной операции. Как отметил 11 августа постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН, уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.