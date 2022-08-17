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Власти Запорожской области призвали ООН осудить обстрелы местной АЭС

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Фото: РИА Новости
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Руководство ООН игнорирует факты обстрелов Запорожской АЭС, вместо того чтобы осудить действия украинских националистов, заявил 17 августа член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

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«Руководство ООН фактически не реагирует на наши обращения и призывы, так и не осудив обстрелы АЭС со стороны украинских националистов. Если там и дальше продолжат игнорировать факты обстрелов АЭС украинскими боевиками и не будут пытаться их как-то вразумить, то впору переименовывать такую структуру в «Организацию определенных наций», так как сегодня ООН превратилась в площадку для продвижение геополитический интересов исключительно англосаксов. Чисто как у Оруэлла, где все равны, но некоторые равнее», — цитирует Рогова «РИА Новости».

По его словам, в руководстве ООН считаются с только мнением западных стран, игнорируя остальной мир.

«Все это вызывает вопросы и заставляет усомниться в непредвзятости руководства данной структуры. Складывается такое впечатление, что история Лиги Наций их ничему не научила», — подчеркнул Рогов.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

Ранее, 16 августа, Рогов заявил, что со стороны Украины возможны провокации, в случае если миссия МАГАТЭ отправится к Запорожской АЭС через территории, подконтрольные Киеву. По его словам, в регионе сохраняется высокий уровень опасности, поскольку там проходит линия боевого соприкосновения.

В этот же день МИД РФ сочло опасной поездку миссии МАГАТЭ на ЗАЭС через Киев. Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что такая поездка будет означать, что специалистам нужно будет передвигаться через линию фронта.

15 августа в администрации Запорожской области заявили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз нанесли около 25 ударов тяжелой артиллерией по Энергодару и району АЭС, огонь велся из американских гаубиц M777.

Кроме того, в этот день Рогов заявлял, что из-за обстрелов станции новая смена не смогла приступить к работе на АЭС. Он уточнял, что удары по АЭС наносятся с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) и тяжелой артиллерии с правого берега Днепра, а также с территории Днепропетровской области, населенных пунктов Никополь, Марганец и Томаковка, контролируемых ВСУ.

8 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что ситуация вокруг ЗАЭС становится все опаснее. По ее словам, действия Киева ставят под угрозу население всей Европы. Россия ведет спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима.

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