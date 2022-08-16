В Запорожье допустили провокации Киева во время поездки миссии МАГАТЭ

Со стороны Украины возможны провокации, в случае если миссия МАГАТЭ отправится к Запорожской АЭС через территории, подконтрольные Киеву. Этим опасением поделился 16 августа член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По словам Рогова, в регионе сохраняется высокий уровень опасности, поскольку там проходит линия боевого соприкосновения.

«Надо понимать, что у боевиков Зеленского есть большой опыт расстрела людей, пересекающих эту линию. Я боюсь того, чтобы не произошла провокация, что Киев именно поэтому начал соглашаться (на визит МАГАТЭ. — ред.), выбрав другую стратегию», — цитирует Рогова ТАСС.

Тем не менее Рогов подчеркнул, что власти региона обеспечат максимальный уровень безопасность миссии.

«Поездка делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС хоть через Киев, хоть через Мелитополь, хоть через Бердянск — это большой шаг вперед. Мы этого очень ждем и однозначно обеспечим весь уровень безопасности максимальный, какой можем предоставить. Не важно, каким путем, доберется миссия, главное — чтобы она добралась», — добавил он.

Ранее, 16 августа, МИД РФ сочло опасной поездку миссии МАГАТЭ на ЗАЭС через Киев. Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что такая поездка будет означать, что специалистам нужно будет передвигаться через линию фронта.

За день до этого первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что технические детали визита экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС прорабатываются с Москвой и Киевом.

15 августа в администрации Запорожской области заявили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз нанесли около 25 ударов тяжелой артиллерией по Энергодару и району АЭС, огонь велся из американских гаубиц M777.

Накануне постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что экстренное совещание в Совете Безопасности ООН, созванное по инициативе России 11 августа, не выявило принципиальных возражений для отправки сотрудников МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Он уточнил, что для этого украинская сторона должна прекратить атаки на объект и гарантировать безопасность участников миссии.

В этот же день Ульянов заявил, что департамент безопасности секретариата Организации Объединенных Наций (ООН) не смог дать внятных объяснений, почему он в последний момент сорвал визит инспекторов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Дипломат отметил необходимость визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС в конце августа–начале сентября и подчеркнул, что затягивать с ним не стоит.

11 августа на заседании СБ ООН глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об отсутствии «немедленной угрозы» для ядерной безопасности на ЗАЭС. Акцентировав внимание на ухудшении ситуации с безопасностью в районе станции, Гросси призвал прекратить боевые действия вокруг Запорожской АЭС и допустить сотрудников агентства посетить ее.

Россия ведет спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима.

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