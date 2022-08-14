МИД РФ призвал Киев прекратить обстрелы ЗАЭС ради безопасности миссии МАГАТЭ

Экстренное совещание в Совете Безопасности ООН, созванное по инициативе России 11 августа, не выявило принципиальных возражений для отправки сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в воскресенье, 14 августа.

Он уточнил, что для этого украинская сторона должна прекратить атаки на объект и гарантировать безопасность участников миссии.

«Нельзя исключать, что в ходе согласования организационных модальностей могут возникнуть трудности. Сейчас важно, чтобы украинская сторона прекратила обстрелы станции и дала гарантии безопасности участников этой миссии. Нельзя посылать международную команду под продолжающиеся артиллерийские обстрелы. Это главное препятствие», — сказал он в беседе с ТАСС.

Ранее Ульянов сообщил, что департамент безопасности секретариата Организации Объединенных Наций не смог дать внятных объяснений, почему он в последний момент сорвал визит инспекторов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию. Дипломат отметил необходимость визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС в конце августа — начале сентября и подчеркнул, что затягивать с ним не стоит.

13 августа украинские националисты в очередной раз обстреляли ЗАЭС и город Энергодар, где располагается объект. Под атаку боевиков попала в том числе прилегающая территория Запорожской теплоэлектростанции. Обстрел, как указал глава администрации области Владимир Рогов, был тщательно спланирован режимом украинского президента Владимира Зеленского.

В день заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на ЗАЭС, 11 августа, украинские националисты дважды обстреляли атомную электростанцию и прилегающую к ней территорию. До этого, 7 августа, в результате обстрела объекта из реактивной системы залпового огня «Град» со стороны Украины были повреждены административные постройки в районе сухого хранилища. Атаки радикалов, как правило, ведутся с применением тяжелой артиллерии и беспилотных летательных аппаратов.

Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности заявил, что Россия не использует ядерные объекты на Украине в военных целях. Запорожская АЭС была взята под охрану российской стороны по той причине, что объект относится к категории гражданской инфраструктуры и на постоянной основе подвергается обстрелам со стороны украинских вооруженных формирований.

Он также указал, что ответственность за возникновение ядерной катастрофы на ЗАЭС понесут западные спонсоры киевского режима, и предупредил о нарастании риска аварии по мере учащения обстрелов, которая по масштабу будет сопоставима с инцидентом на Чернобыльской атомной электростанции.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, которую начала 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских националистов. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

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