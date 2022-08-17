В Энергодаре задержали двух работавших на ЗАЭС наводчиков артиллерии ВСУ
Двое наводчиков артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) задержаны в Энергодаре. Об этом в среду, 17 августа, сообщили в пресс-службе МВД Запорожской области.
«В Энергодаре задержали двух наводчиков артиллерии ВСУ. Оба работали на АЭС», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Задержанные передавали сведения украинским военным для корректировки артиллерийских ударов. При допросе они пытались оправдаться тем, что «не интересуются политикой».
Обоим грозит от 10 лет лишения свободы до пожизненного срока.
Запорожская АЭС была взята под охрану российских сил в рамках специальной военной операции (СВО).
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