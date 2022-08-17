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В Запорожье зафиксировали не менее шести «прилетов» в районе АЭС

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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Украинские войска снова обстреляли район Запорожской АЭС. Зафиксировано не менее шести «прилетов», сообщил в среду, 17 августа, член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Ядерный срыв: чем грозят обстрелы ВФУ Запорожской АЭС
В результате очередной атаки повреждена высоковольтная линия «Каховская»

«Зафиксировано не менее шести прилетов в район, где находится Запорожская АЭС», — сказал он.

Рогов добавил, что обстрел велся вечером в среду, сейчас идет оценка повреждений. При этом попаданий по самой АЭС не было, она продолжает работать в штатном режиме.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее в этот день пресс-служба МВД Запорожской области сообщила, что двое наводчиков артиллерии вооруженных сил Украины (ВСУ) задержаны в Энергодаре. Оба работали на АЭС и передавали сведения украинским военным для корректировки артиллерийских ударов. При допросе они пытались оправдаться тем, что «не интересуются политикой».

Как позднее уточнил Рогов в своем Telegram-канале, один из задержанных работников Запорожской АЭС, завербованный ВСУ, успел передать в Службу безопасности Украины (СБУ) координаты порядка 10 целей.

В последние недели украинские войска регулярно наносят удары по атомной электростанции, что грозит масштабной ядерной катастрофой. Удары наносятся с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) и тяжелой артиллерии с правого берега Днепра, а также с территории Днепропетровской области, населенных пунктов Никополь, Марганец и Томаковка, контролируемых ВСУ.

Так, 15 августа сообщалось, что ВСУ нанесли около 25 ударов тяжелой артиллерией по Энергодару и району АЭС. Несколькими днями ранее обстрелы повредили высоковольтную линию подстанции «Каховская», в результате была снижена мощность двух энергоблоков.

10 августа глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга заявил, что повреждение инфраструктуры Запорожской атомной электростанции может привести к колоссальному радиоактивному загрязнению. По его словам, в случае чрезвычайного происшествия на электростанции прорабатываются планы по эвакуации населения Энергодара.

Кроме того, как заявила 8 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова, действия Киева ставят под угрозу население всей Европы.

Запорожская АЭС была взята под охрану российских сил в рамках специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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