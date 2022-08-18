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Мирная жительница погибла в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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В результате обстрела Донецка со стороны военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибла мирная жительница, передает 18 августа представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 18 августа, поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики. Донецк, Петровский район — погибла женщина 1961 года рождения», — говорится в сообщении.

16 августа появилась информация о гибели мирной жительницы в Червоногвардейском районе Макеевки ДНР в результате атаки со стороны Вооруженных формирований Украины (ВФУ).

12 августа мэр Горловки Иван Приходько заявил о гибели мирной жительницы в результате обстрела украинскими боевиками Новогорловки.

Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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