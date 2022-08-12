Женщина погибла в результате обстрела Новогорловки со стороны ВСУ

Мирная жительница Новогорловки Донецкой Народной Республики (ДНР) погибла в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 12 августа, сообщает мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«К сожалению, в результате обстрела города украинскими боевиками в поселке Новогорловка по улице Трамвайная, 15, погибла мирная жительница», — написал градоначальник.

Накануне сообщалось, что украинские войска за пять минут выпустили десять снарядов по двум поселкам в ДНР. В каждом направлении выпущено по пять снарядов калибра 122 мм. Населенные пункты находятся недалеко от Горловки, одного из крупнейших городов республики, который за последние месяцы неоднократно подвергался обстрелам с украинской стороны.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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