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В Горловке начался пожар после обстрела со стороны ВСУ

На территории колонии в Горловке возник пожар после обстрела со стороны ВСУ
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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Одно из зданий Никитовской исправительной колонии в Горловке загорелось в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 15 августа, сообщил мэр города Иван Приходько.

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«В результате обстрела со стороны ВСУ возникло возгорание одного из зданий Никитовской исправительной колонии по адресу: ул. Живописная, 1 (Никитовский район Горловки). МЧС ликвидирует пожар», — написал он в своем Telegram-канале.

Приходько также уточнил, что пострадавших нет.

Ранее, 12 августа, сообщалось, что ВСУ нанесли удар по химическому концерну «Стирол» в Горловке, что спровоцировало возгорание на предприятии. Мэр города заявил, что химической угрозы для населения Горловки нет.

В этот же день градоначальник сообщил, что мирная жительница Новогорловки Донецкой Народной Республики (ДНР) погибла в результате обстрела со стороны ВСУ.

До этого, 8 августа, ВСУ нанесли ракетный удар по Горловке из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Еще 12 июля Приходько заявил, что украинские боевики стали агрессивнее обстреливать Горловку. Приходько признался, что таких же ожесточенных обстрелов, которые были совершены за последний месяц, он уже и не помнит за шесть лет работы мэром города.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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