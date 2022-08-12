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Мэр Горловки заявил об отсутствии химугрозы после обстрела ВСУ завода «Стирол»

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Фото: РИА Новости/Игорь Маслов
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Химической угрозы для населения Горловки после обстрела вооруженными силами Украины (ВСУ) завода «Стирол» нет. Об этом заявил 12 августа мэр города Иван Приходько.

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ВСУ нанесли удар по химическому концерну «Стирол» в Горловке ранее в пятницу, что спровоцировало возгорание на предприятии.

Уточнив информацию, Приходько рассказал, что в результате попадания украинского снаряда загорелся склад со стройматериалами на территории завода.

«Горит рубероид, из-за чего жители Горловки видят черное задымление. В данный момент загорание ликвидируют спасатели. Химической угрозы для населения нет», — написал мэр города в своем Telegram-канале.

12 июля мэр Горловки заявил, что украинские боевики стали агрессивнее обстреливать Горловку. Приходько признался, что таких же ожесточенных обстрелов, которые были совершены за последний месяц, он уже и не помнит за шесть лет работы мэром города.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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