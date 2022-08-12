Мэр Горловки заявил об отсутствии химугрозы после обстрела ВСУ завода «Стирол»
Химической угрозы для населения Горловки после обстрела вооруженными силами Украины (ВСУ) завода «Стирол» нет. Об этом заявил 12 августа мэр города Иван Приходько.
ВСУ нанесли удар по химическому концерну «Стирол» в Горловке ранее в пятницу, что спровоцировало возгорание на предприятии.
Уточнив информацию, Приходько рассказал, что в результате попадания украинского снаряда загорелся склад со стройматериалами на территории завода.
«Горит рубероид, из-за чего жители Горловки видят черное задымление. В данный момент загорание ликвидируют спасатели. Химической угрозы для населения нет», — написал мэр города в своем Telegram-канале.
12 июля мэр Горловки заявил, что украинские боевики стали агрессивнее обстреливать Горловку. Приходько признался, что таких же ожесточенных обстрелов, которые были совершены за последний месяц, он уже и не помнит за шесть лет работы мэром города.
Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.
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