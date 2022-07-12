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Мэр Горловки назвал причину усиленных обстрелов города со стороны ВСУ

Мэр Горловки о причине обстрелов ВСУ: хотят отвлечь внимание от боев на направлении Северска и Бахмута
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Фото: ТАСС/Таисия Воронцова
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Мэр Горловки Донецкой Народной Республики (ДНР) Иван Приходько объяснил 12 июля, почему украинские боевики стали усиленно обстреливать город.

Удары ВСУ по Энергодару и АЭС подвергают опасности всю Европу. Онлайн спецоперации 12 июля
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«С таким остервенением они бьют, как в последний раз в жизни. Я восемь лет живу в Донецке, шесть лет руковожу Горловкой, и таких ожесточенных обстрелов, как проходят последние две-три недели, я просто не помню», — сообщил он в эфире Первого канала.

По его словам, таким образом они хотят отвлечь внимание от боевых действий на направлении Северска и Бахмута.

«Это отвлечение внимания со стороны Северска и Бахмута, я в этом уверен», — уверен Приходько.

9 июля украинские войска обстреляли Горловку и поселок городского типа Старомихайловку. Украинские боевики выпустили по населенным пунктам в том числе три мины калибром 120 мм. В результате массированного артобстрела Горловки повреждены многоквартирные жилые дома. Пострадали 11 человек, двое из которых несовершеннолетние.

В тот же день союзные силы РФ и ДНР выбили украинских боевиков из укрепрайона под Северском в ДНР, а также освободили село Григорьевка.

4 июля подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что силы республики работают в районе Северска, куда отошли украинские войска из Лисичанска. В то же время в сторону Северска выдвинулись первые боевые подразделения шестого казачьего полка ЛНР.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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