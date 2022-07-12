Мэр Горловки назвал причину усиленных обстрелов города со стороны ВСУ
Мэр Горловки Донецкой Народной Республики (ДНР) Иван Приходько объяснил 12 июля, почему украинские боевики стали усиленно обстреливать город.
«С таким остервенением они бьют, как в последний раз в жизни. Я восемь лет живу в Донецке, шесть лет руковожу Горловкой, и таких ожесточенных обстрелов, как проходят последние две-три недели, я просто не помню», — сообщил он в эфире Первого канала.
По его словам, таким образом они хотят отвлечь внимание от боевых действий на направлении Северска и Бахмута.
«Это отвлечение внимания со стороны Северска и Бахмута, я в этом уверен», — уверен Приходько.
9 июля украинские войска обстреляли Горловку и поселок городского типа Старомихайловку. Украинские боевики выпустили по населенным пунктам в том числе три мины калибром 120 мм. В результате массированного артобстрела Горловки повреждены многоквартирные жилые дома. Пострадали 11 человек, двое из которых несовершеннолетние.
В тот же день союзные силы РФ и ДНР выбили украинских боевиков из укрепрайона под Северском в ДНР, а также освободили село Григорьевка.
4 июля подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что силы республики работают в районе Северска, куда отошли украинские войска из Лисичанска. В то же время в сторону Северска выдвинулись первые боевые подразделения шестого казачьего полка ЛНР.
24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.
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