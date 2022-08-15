Пункт и значение: как освобождали поселок Пески в ДНР

В выходные дни союзные силы полностью освободили поселок Пески в ДНР и село Уды в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Эксперты отмечают, что в Песках был построен укрепрайон, который рассматривался командованием ВФУ как плацдарм для наступления на Донецк. Отсюда украинская артиллерия восемь лет обстреливала столицу ДНР и другие города республики. Теперь группировка союзных сил в Песках угрожает украинским формированиям в Авдеевке. В то же время из-за регулярных обстрелов Каховской ГЭС подразделениями вооруженных формирований Украины (ВФУ) были остановлены три из шести турбин гидроэлектростанции.

Наступление продолжается

В прошедшие выходные дни союзные силы освободили на Украине два населенных пункта. Как заявили в Минобороны России 13 августа, в ходе наступления был полностью очищен от украинских вооруженных формирований поселок Пески Донецкой Народной Республики . Кроме того, в тот же день в районе города Артемовска в ДНР были полностью уничтожены две роты 72-й механизированной бригады ВФУ. А 14 августа Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Уды в Харьковской области .

С 2014 года Пески фигурировали практически во всех сводках, в которых говорилось об артиллерийских ударах по городам и селам ДНР , напомнил военный эксперт Алексей Леонков.

Пункт и значение Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

— Сам поселок был важным укрепрайоном в пригороде Донецка , — рассказал «Известиям» эксперт. — В нем и его окрестностях располагались позиции артиллерии, которая вела огонь не только по Донецку, но и по Ясниноватой, Горловке и другим городам и населенным пунктам республики. Также он был плацдармом, откуда можно было начать наступление на Донецк. Украинские вооруженные формирования хорошо укрепили этот поселок, надеясь, что он окажется неприступным. Но наше командование грамотно поймало момент , когда из района Песок украинское командование отвело мощные артиллерийские силы на юг страны, где они планировали наступление. Без артподдержки они не смогли отразить атаку союзных сил.

Группировка союзных сил в Песках теперь угрожает украинским формированиям в Авдеевке , отметил эксперт.

— Теперь ее главная задача — охватить Авдеевку с севера и с юга и перерезать ей шоссе, по которому идет снабжение, — считает Алексей Леонков. — Пески — это вбитый в оборону украинских сил клин южнее Авдеевки. Отсюда можно развивать атаки по направлению к этому важному в стратегическом плане городу.

ВФУ бросают позиции

Украинские формирования в Донбассе в течение 13 и 14 августа понесли большие потери.

— В районах населенных пунктов Опытное и Первомайское Донецкой Народной Республики более 200 военнослужащих 56-й мотопехотной бригады ВСУ отказались выполнять боевые задачи и самовольно оставили позиции из-за больших потерь . Так, в третьем батальоне данной бригады, действовавшем в районе Марьинки, из 580 человек списочного состава осталось около 140 военнослужащих, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что сосредоточенными огневыми ударами по позициям 53-й механизированной бригады ВФУ в районе населенного пункта Срибное в ДНР уничтожено до 200 националистов и 15 единиц военной техники.

Пункт и значение Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Высокоточными ударами ВКС России по пункту временной дислокации 10-й горной штурмовой бригады в районе села Переездное в ДНР уничтожено до 170 националистов и 12 единиц военной техники.

В результате огневых ударов по пунктам управления подразделений 66-й механизированной бригады и вооруженного формирования «Правый сектор» в районе поселка Старые Терны в ДНР уничтожено более 100 националистов и 10 единиц военной техники.

ВКС накрыли пункт временной дислокации этой бригады, уничтожив до 40 националистов и девять единиц военной техники.

Уничтожена HIMARS

Вооруженные силы России 13 и 14 августа продолжили наносить удары по военной инфраструктуре Украины и на других направлениях.

— В результате ударов ВКС России по скоплениям живой силы и военной техники 63-й механизированной бригады ВСУ в районах Белая Криница и Белогорка Херсонской области уничтожено 35 националистов и 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники, — сообщил Игорь Конашенков.

Высокоточными ракетами большой дальности и реактивными системами залпового огня были нанесены удары по резервам ВФУ в Харьковской области. В районе железнодорожной станции Гавриловка уничтожено свыше 70 и ранено более 300 военнослужащих 30-й механизированной бригады. На этом участке железной дороги полностью заблокировано движение.

Оперативно-тактическая армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за двое суток уничтожили пусковую установку HIMARS вместе со складом боеприпасов к ней, радиолокационную станцию обнаружения и наведения целей, склад горючего, два вертолета Ми-24, два склада боеприпасов, девять пунктов управления, четыре пункта временной дислокации подразделений 113-й бригады территориальной обороны .

Также были поражены два склада ракетно-артиллерийского вооружения 58-й мотопехотной бригады и 63-й механизированной бригады и 294 района сосредоточения войск, рассказали в военном ведомстве.

В ходе контрбатарейной борьбы подавлены три взвода реактивных систем залпового огня «Град», три артиллерийских взвода орудий «Акация», а также 12 взводов гаубиц Д-30 на огневых позициях и артиллерийский взвод орудий «Гиацинт-Б».

Пункт и значение Фрагменты ракет HIMARS Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Подразделения ПВО России уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов, четыре реактивных снаряда HIMARS, баллистическую ракету «Точка-У» и 15 реактивных снарядов систем залпового огня.

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 267 самолетов, 148 вертолетов, 1738 беспилотных летательных аппаратов, 365 зенитных ракетных комплексов, 4303 танка и других боевых бронированных машин, 798 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3298 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4888 единиц специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.

Из-за регулярных обстрелов Каховской ГЭС были остановлены три из шести турбин гидроэлектростанции . Сейчас предприятие работает в предаварийном режиме, сообщили в российском военном ведомстве 14 августа.

В Минобороны РФ подчеркнули: повреждения систем выработки электроэнергии и сброса воды могут нарушить работу объединенной энергосистемы и негативно повлиять на охлаждение реакторов Запорожской АЭС, что может привести к экологической катастрофе . Также не получится избежать сбоев в подаче электричества .

В Минобороны РФ особо отметили, что огонь по ГЭС всё это время вели из американских РСЗО HIMARS ракетами GMLRS.

Прикрыл броней

В российском оборонном ведомстве рассказали о солдатах и офицерах Вооруженных сил РФ и 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР, проявивших в ходе спецоперации мужество и самоотверженность.

Подразделение сержанта Алексея Терехова освобождало населенный пункт, когда ВФУ открыли огонь из артиллерии и минометов. Несколько военнослужащих получили тяжелые ранения. Алексей, рискуя собственной жизнью, вытащил их из-под огня, перенес в безопасное место и оказал первую медицинскую помощь, а затем вернулся на поле боя. После схватки Терехов продолжил оказывать раненым необходимую помощь до прибытия медиков.

Младший сержант Анатолий Пешков в составе батальонно-тактической группы освобождал населенный пункт, когда обнаружил вооруженную группу диверсантов. Завязался бой, в ходе которого машину младшего сержанта обстреляли, и она потеряла ход. Пешков занял выгодную огневую позицию и, ведя прицельный огонь, уничтожил трех боевиков.

Механик-водитель ефрейтор Владимир Шикарев обнаружил в заброшенном здании замаскированный миномет противника. Он подвел БМД к этим позициям и прикрыл корпусом машины экипаж, прицельным огнем ликвидировал противника. Кроме того, в ходе одного из боев Шикарев под непрерывным вражеским огнем оперативно отремонтировал четыре единицы военной техники.

Пункт и значение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Александр Режигло служит в гаубичном самоходном дивизионе 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР с 2014 года, в прошлом — шахтер. Он учился воевать сразу на передовой, не имея иной возможности освоить боевую технику. Всего на счету дивизиона не один десяток единиц уничтоженной техники противника, разбитые укрепрайоны, пораженные долговременные огневые точки и десятки агитационных снарядов, выпущенные по позициям ВФУ с подробными инструкциями о том, как правильно сдаться в плен и тем самым сохранить свою жизнь. Недавно расчет самоходного орудия Александра прямым попаданием в люк уничтожил вражеский танк.

Сержант Анатолий Амагзаев в составе тактического воздушного десанта руководил подчиненными при обороне важного стратегического объекта и моста через водную преграду. Украинские формирования пытались вернуть контроль над переправой, ведя огонь по расположению российских войск с помощью авиации, средств ствольной и реактивной артиллерии и беспилотников.

Во время боя сержант уничтожил вражеский грузовой автомобиль КрАЗ и до пяти националистов. Во время обороны моста отделение Амагзаева отразило шесть попыток противника завладеть охраняемыми объектами.

Старший сержант Казбек Дигоев выполнял задачу по артиллерийской поддержке наступающей батальонно-тактической группы российских военнослужащих. Под непрерывным огнем противника он умело поразил объекты неприятеля, уничтожив до взвода националистов и три боевые машины пехоты. В результате противник отступил, что позволило российским военнослужащим продвинуться в направлении одного из крупных населенных пунктов и занять выгодные рубежи для последующего освобождения города, рассказали в военном ведомстве.