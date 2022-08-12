ВСУ обстреляли химический концерн «Стирол» в Горловке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по химическому концерну «Стирол» в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 12 августа сообщил мэр города Иван Приходько.

«Укронацисты обстреляли завод «Стирол». Возгорание на территории предприятия. Информацию уточняем», — написал Приходько в своем Telegram-канале.

«Концерн Стирол» — украинский производитель минеральных удобрений, предприятие химической промышленности ДНР.

Накануне сообщалось, что украинские войска за пять минут выпустили десять снарядов по двум поселкам в ДНР. В каждом направлении выпущено по пять снарядов калибра 122 мм. Населенные пункты находятся недалеко от Горловки, одного из крупнейших городов республики, который за последние месяцы неоднократно подвергался обстрелам с украинской стороны.

10 августа заместитель командующего первого корпуса народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что Марьинка на 2/3 территории находится под контролем союзных сил (первый корпус народной милиции ДНР, второй корпус народной милиции ЛНР и Вооруженные силы России). Кроме того, началось продвижение на севере Горловки в районе Зайцево. Также союзные силы пересекли черту городов Соледар и Артемовск.

В тот же день глава республики Денис Пушилин сообщил, что союзные силы России, ДНР и ЛНР продвигаются на нескольких направлениях. По его словам, в настоящее время освобождено около половины территории ДНР.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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