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ВСУ выпустили десять снарядов по двум поселкам под Горловкой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Украинские войска за пять минут выпустили десять снарядов по двум поселкам в Донецкой Народной Республике. Об этом в четверг, 11 августа, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: н.п. Курдюмовка — н.п. Зайцево и н.п. Курдюмовка — н.п. Гольмовский», — говорится в Telegram-канале представительства.

Обстрелы зафиксированы в четверг утром, в каждом направлении выпущено по пять снарядов калибром 122 мм.

Населенные пункты находятся недалеко от Горловки, одного из крупнейших городов республики, который за последние месяцы неоднократно подвергался обстрелам с украинской стороны.

Отмечается, что также утром семь снарядов калибром 152 мм было выпущено по Кировскому району Донецка.

Данные о пострадавших пока не поступали.

Накануне заместитель командующего первого корпуса Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что союзные силы зашли в черту городов Соледар и Артемовск, где ведутся бои. Басурин уточнил, что тактика ведения боев в ходе спецоперации претерпела изменения из-за уменьшения численности противника.

В тот же день глава республики Денис Пушилин сообщил, что союзные силы России, ДНР и ЛНР продвигаются на нескольких направлениях. По его словам, в настоящее время освобождено около половины территории ДНР.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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