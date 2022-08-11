В ДНР сообщили о входе союзных сил в Соледар и Артемовск

Союзные силы (первый корпус Народной милиции ДНР, второй корпус Народной милиции ЛНР и Вооруженные силы России) пересекли черту городов Соледар и Артемовск, сообщил в среду, 10 августа, заместитель командующего первого корпуса НМ ДНР Эдуард Басурин.

«На данный момент в Соледаре и Артемовске мы зашли в черту города, в промзону, в которой идут бои», — приводит его слова телеканал «Звезда».

Басурин уточнил, что тактика ведения боев в ходе спецоперации изменилась из-за уменьшения численности украинских войск.

«Тактика ведения специальной военной операции чуть-чуть видоизменилась: нет большого окружения средств противника, который находится здесь, в Донбассе. Он будет разрезаться и постепенно маленькими участками будет уничтожаться», — приводит его слова «Газета.Ru».

Замкомандующего также отметил, что в Авдеевку силы ДНР входить не будут. Они окружают город. Тогда у украинских формирований останется выбор — сложить оружие или погибнуть, добавил сайт kp.ru.

В отношении района поселка Пески Басурин сказал, что пока в полном объеме он не контролируется. Марьинка на 2/3 территории находится под контролем. Началось продвижение на севере Горловки в районе Зайцево, добавил он.

Ранее в этот день глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что освобождено около половины территории Донецкой Народной Республики. Союзные силы России, ДНР и ЛНР продвигаются на нескольких направлениях, отметил он, добавив, что, в частности, союзные силы продвигаются на северном направлении, где идут бои за Соледар и Артемовск.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, которую начала 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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