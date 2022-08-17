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Мужчина погиб в результате обстрела ВСУ поселка Пантелеймоновка в ДНР

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Украинские военные в ночь на 17 августа обстреляли поселок Пантелеймоновка (состоит в Горловском горсовете) Донецкой Народной Республики (ДНР), погиб мужчина. Об этом сообщает в своем Telegram-канале мэр Горловки Иван Приходько.

Минобороны РФ выявило нарушения Женевской конвенции после отступления ВСУ. Онлайн спецоперации 16 августа
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«Пантелеймоновка. В результате обстрела в 2:35 по улице Карла Маркса, 15, погиб мужчина», — говорится в сообщении главы в Telegram-канале.

Отмечается также, что в поселке значительные разрушения от атаки со стороны ВСУ, обстрелы продолжаются.

Накануне, 16 августа, в представительстве Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили об обстреле украинскими войсками Первомайска. Отмечалось, что удар был нанесен из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Ранее, 11 августа, ВСУ нанесли удар по населенному пункту Новобахмутовка в ДНР из БМ-21 «Град». Также в тот день украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Куйбышевский район Донецка.

3 августа украинские военные за четыре минуты дважды обстреляли Донецк, выпустив 14 снарядов по трем районам города. По ударом находились Кировский, Ворошиловский и Калининский районы.

В тот же день ВСУ нанесли удары по Пантелеймоновке из населенного пункта Новгородское.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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