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ВСУ нанесли ракетный удар по Первомайску из РСЗО HIMARS

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Фото: Global Look Press/Sgt. James Hobbs
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Первомайску из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом во вторник, 16 августа, рассказали в представительстве Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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«Со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) зафиксирован обстрел: 22:20 по населенному пункту Первомайск с применением РСЗО HIMARS (три ракеты)», — говорится в сообщении.

Ранее, 12 августа, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили две ракеты РСЗО HIMARS в районе Новой Каховки.

До этого, 10 августа, заместитель командующего первого корпуса Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что ракеты к РСЗО HIMARS с дальностью полета 120 и 150 км у Киева уже есть.

Между тем ВСУ 8 августа нанесли ракетный удар по Горловке из РСЗО HIMARS. В этот же день мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела микрорайона Восточный в Калининском районе города погибла мирная жительница.

Накануне украинские войска выпустили по Алчевску ракету из РСЗО HIMARS. По данным генпрокуратуры ЛНР, в результате попадания снаряда в жилой дом в Алчевске, выпущенного ВСУ, погиб один человек, еще 14 получили ранения. Среди раненых четверо детей. Сообщалось, что вид боеприпаса, из которого был совершен удар, устанавливается.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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