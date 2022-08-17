ВСУ нанесли ракетный удар по Первомайску из РСЗО HIMARS
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Первомайску из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом во вторник, 16 августа, рассказали в представительстве Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) зафиксирован обстрел: 22:20 по населенному пункту Первомайск с применением РСЗО HIMARS (три ракеты)», — говорится в сообщении.
Ранее, 12 августа, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили две ракеты РСЗО HIMARS в районе Новой Каховки.
До этого, 10 августа, заместитель командующего первого корпуса Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что ракеты к РСЗО HIMARS с дальностью полета 120 и 150 км у Киева уже есть.
Между тем ВСУ 8 августа нанесли ракетный удар по Горловке из РСЗО HIMARS. В этот же день мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела микрорайона Восточный в Калининском районе города погибла мирная жительница.
Накануне украинские войска выпустили по Алчевску ракету из РСЗО HIMARS. По данным генпрокуратуры ЛНР, в результате попадания снаряда в жилой дом в Алчевске, выпущенного ВСУ, погиб один человек, еще 14 получили ранения. Среди раненых четверо детей. Сообщалось, что вид боеприпаса, из которого был совершен удар, устанавливается.
Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.
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