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В ДНР подтвердили наличие у Киева дальнобойных ракет к HIMARS

В ДНР сообщили о наличии у Украины ракет к HIMARS с дальностью полета 120 и 150 км
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Фото: REUTERS/Romeo Ranoco
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Ракеты к американским реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS с дальностью полета 120 и 150 км у Киева уже есть, заявил в среду, 10 августа, заместитель командующего первого корпуса Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

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«Удары наносятся различными системами — HIMARS, у которой заявленная дальность полета до 70 км. Мы предполагаем, что ракеты с дальностью 120 и 150 (км) уже есть на Украине», — приводит его слова «РИА Новости».

Басурин отметил, что украинские формирования обстреливают населенные пункты также снарядами калибром 155 мм, но артиллерийские системы различные.

«Есть американские, есть немецкие, французские, польские. Стандарт калибра одинаковый, поэтому можно использовать различные системы», — пояснил он.

Басурин еще в июле предполагал, что дальнобойные ракеты для HIMARS на Украину уже идут, несмотря на заверения американской стороны о поставляемых для HIMARS снарядах, дальность которых не будет превышать 80 км. Замкомандующего также полагает, что боевики обстреливают черту Донецка ради отвлечения артогня от линии фронта.

В конце июля официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что воздушно-космические силы РФ уничтожили более 100 ракет к американской реактивной системе залпового огня HIMARS, нанеся высокоточный удар по складу боеприпасов в Днепропетровской области.

25 июля в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы страны высокоточным оружием уничтожили перевалочную базу украинских войск в Хмельницкой области с поставленными США боеприпасами к РСЗО HIMARS.

18 июля Эдуард Басурин также заявлял, что всё поставляемое Западом Киеву оружие будет уничтожено или захвачено.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, которую начала 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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