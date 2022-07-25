ВС России уничтожили перевалочную базу с боеприпасами к РСЗО HIMARS

Вооруженные силы России высокоточным оружием уничтожили перевалочную базу украинских войск в Хмельницкой области с поставленными США боеприпасами к реактивной системе залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщил 25 июля на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием большой дальности морского базирования в районе населенного пункта Богдановцы Хмельницкой области уничтожена перевалочная база с поставленными США боеприпасами к реактивным системам залпового огня HIMARS и снарядами к американским крупнокалиберным гаубицам М777», — сообщил Конашенков.

Генерал-лейтенант также рассказал, что за последние сутки российские войска уничтожили четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов украинских боевиков, а также радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300.

По последним данным Минобороны РФ, всего с начала проведения спецоперации уничтожено: 357 зенитных ракетных комплексов, 763 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3198 орудий полевой артиллерии и минометов и др.

22 июля в Минобороны РФ сообщили, что Воздушно-космические силы России уничтожили четыре установки HIMARS в период с 5 по 20 июля.

20 июля в российском оборонном ведомстве рассказали, что Воздушно-космические силы России уничтожили в Одесской области американскую пусковую установку ракетного комплекса Harpoon

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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