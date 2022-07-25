Реклама
Прямой эфир
Экономика
В Кремле заявили об ответственном подходе России к поставкам газа
Мир
В ФСБ рассказали о пытавшихся угнать самолеты России украинских разведчиках
Мир
Песков опроверг связь между ударом по порту Одессы и сделкой по зерну
Мир
ВС РФ предотвратили попытку высадки украинских диверсантов под Херсоном
Мир
В ФРГ отказались раскрывать местонахождение турбины Siemens
Экономика
Энергетик назвал условие прекращения поставок газа из России в ЕС
Общество
Синоптик рассказала о погоде в Москве на этой неделе
Мир
Опрос показал снижение интереса жителей Латвии к ситуации на Украине
Политика
Песков заявил об отсутствии у Путина планов встретиться с Рогозиным
Общество
Роспотребнадзор поделился рекомендациями для спасения от жары
Наука
В России разработали электронные компоненты для самолетов Superjet и МС-21
Сюжет:

ВС России уничтожили перевалочную базу с боеприпасами к РСЗО HIMARS

0
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы России высокоточным оружием уничтожили перевалочную базу украинских войск в Хмельницкой области с поставленными США боеприпасами к реактивной системе залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщил 25 июля на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием большой дальности морского базирования в районе населенного пункта Богдановцы Хмельницкой области уничтожена перевалочная база с поставленными США боеприпасами к реактивным системам залпового огня HIMARS и снарядами к американским крупнокалиберным гаубицам М777», — сообщил Конашенков.

Ударная обстановка: специальная военная операция выходит на новый этап
В выходные российские военные наносили мощные ракетные удары по военной инфраструктуре Украины

Генерал-лейтенант также рассказал, что за последние сутки российские войска уничтожили четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов украинских боевиков, а также радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300.

По последним данным Минобороны РФ, всего с начала проведения спецоперации уничтожено: 357 зенитных ракетных комплексов, 763 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3198 орудий полевой артиллерии и минометов и др.

22 июля в Минобороны РФ сообщили, что Воздушно-космические силы России уничтожили четыре установки HIMARS в период с 5 по 20 июля.

20 июля в российском оборонном ведомстве рассказали, что Воздушно-космические силы России уничтожили в Одесской области американскую пусковую установку ракетного комплекса Harpoon

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022