Басурин заявил о неминуемом уничтожении западного оружия на Украине
Все поставляемое Западом Киеву оружие будут уничтожено или захвачено. Об этом заявил 18 июля представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.
«Я знаю точно, что сколько его (оружия. — Ред.) не будет, мы его захватим или уничтожим, другого варианта нет», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».
15 июля заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия не забудет Западу поставки вооружений на Украину, из-за которых гибнут люди.
8 июля президент США Джо Байден распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на $400 млн. В тот же день в Пентагоне заявили, что Вашингтон прорабатывает планы по поставкам новых вооружений украинской стороне на месяцы и годы вперед.
5 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу указал, что часть поставляемого Западом на Украину оружия оказывается на черном рынке. Он также отметил, что оружие «расползается» и по Ближневосточному региону.
2 июня постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что Запад совершает военное преступление, накачивая Украину оружием. Он напомнил, что украинские каратели с его помощью продолжают обстрелы мирных кварталов Донбасса.
Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.
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