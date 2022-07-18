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Басурин заявил о неминуемом уничтожении западного оружия на Украине

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Фото: REUTERS/EYEPRESS
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Все поставляемое Западом Киеву оружие будут уничтожено или захвачено. Об этом заявил 18 июля представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

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«Я знаю точно, что сколько его (оружия. — Ред.) не будет, мы его захватим или уничтожим, другого варианта нет», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

15 июля заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия не забудет Западу поставки вооружений на Украину, из-за которых гибнут люди.

8 июля президент США Джо Байден распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на $400 млн. В тот же день в Пентагоне заявили, что Вашингтон прорабатывает планы по поставкам новых вооружений украинской стороне на месяцы и годы вперед.

5 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу указал, что часть поставляемого Западом на Украину оружия оказывается на черном рынке. Он также отметил, что оружие «расползается» и по Ближневосточному региону.

2 июня постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что Запад совершает военное преступление, накачивая Украину оружием. Он напомнил, что украинские каратели с его помощью продолжают обстрелы мирных кварталов Донбасса.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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