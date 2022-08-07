Украинские военные выпустили ракету из РСЗО HIMARS по Алчевску

Украинские войска выпустили по Алчевску ракету из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщает 7 августа представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 18:45 по населенному пункту Алчевск с применением РСЗО HIMARS (одна ракета)», — говорится вTelegram-канале представительства.

По данным генпрокуратуры ЛНР, в результате попадания снаряда в жилой дом в Алчевске, выпущенного ВСУ, погиб один человек, еще 14 получили ранения. Среди раненых четверо детей.

Сообщалось, что вид боеприпаса, из которого был совершен удар, устанавливается.

По результатам проведения проверки будет возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 439 УК ЛНР («Применение запрещенных средств и методов ведения войны») и ст. 440 УК ЛНР («Геноцид»), отмечали в генпрокуратуре.

2 августа представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков заявил, что Белый дом отвечает за все одобренные Киеву ракетные атаки по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры населенных пунктов Донбасса и других регионов, где погибли мирные жители. Таким образом он прокомментировал поставки HIMARS на Украину.

До этого, 25 июля, Алчевск уже обстреливался ракетами из американских РСЗО HIMARS. О пострадавших и последствиях ударов для инфраструктуры не сообщалось.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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