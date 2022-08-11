ВСУ выпустили 40 ракет из «Града» по Новобахмутовке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по населенному пункту Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Как сообщает 10 августа представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), по селу было выпущено 40 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град».

Уточняется, что в направлении Архангельское – Новобахмутовка было также выпущено 10 снарядов калибром 122 мм. Ракетами из «Града» ВСУ били по Новобахмутовке из населенного пункта Заря, сообщили в Telegram-канале представительства.

Также отмечено, что в 17:15 украинские войска обстреляли Пантелеймоновку, выпустив шесть снарядов калибром 155 мм. Кроме того, зафиксирован обстрел Куйбышевского района Донецка в 17:00, по которому украинские войска выпустили девять снарядов калибром 152 мм.

Ранее в четверг сообщалось, что на Донецком пивоваренном заводе ликвидирована утечка аммиака, возникшая в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ).

Тогда же военный корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага показал, как идут бои за Бахмут в ДНР. На кадрах видно недостроенную дачу, где ВСУ организовали одну из своих позиций. Вблизи в зарослях лежат останки украинских военнослужащих.

Накануне украинские радикалы также обстреляли Донецк, в том числе Калининский район города, снарядами натовского образца. За 20 минут в общей сложности националистами было выпущено 13 снарядов калибром 152 и 155 мм.

Тогда же мэр Горловки Иван Приходько сообщил, в районе поселка идут ожесточенные бои, ВСУ хаотично обстреливают город, пытаясь отвлечь работу артиллерии союзных сил.

Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».