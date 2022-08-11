Утечка аммиака на Донецком пивоваренном заводе ликвидирована

Утечка аммиака на Донецком пивоваренном заводе, возникшая в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ), ликвидирована. Об этом в четверг, 11 августа, сообщила пресс-служба МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Для ликвидации аварии привлечено: 13 единиц техники, 51 человек личного состава под руководством Министра МЧС ДНР», — говорится в опубликованном в Telegram-канале донецкого министерства сообщении.

В настоящий момент сотрудники ведомства занимаются ликвидацией возгорания на складе готовой продукции, площадь которого, по последним данным, составила 600 кв. м.

Об обстреле украинскими националистами расположенного в Калининском районе города Донецкого пивоваренного завода с последующей утечкой аммиака ранее, 10 августа, сообщил штаб территориальной обороны ДНР, оценив зону поражения в 2 км. После этого МЧС ДНР уведомило об аварии на аммиакопроводе, за которой последовало возгорание пластиковой тары и поддонов.

По предварительной информации, в результате происшествия один человек погиб и еще два пострадали. Площадь зоны возможного заражения оценивается в 1,65 кв. км. Как указал источник ТАСС в ДНР, атака украинских националистов на предприятие носила целенаправленный характер.

Тогда же радикалы обстреляли Донецк, в том числе Калининский район города, снарядами натовского образца. За 20 минут в общей сложности националистами было выпущено 13 снарядов калибром 152 и 155 мм.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, которую начала 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

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