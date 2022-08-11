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Военкор «Известий» показал бои за Бахмут в ДНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага 11 августа показал бои за Бахмут в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Российские войска быстро выбивают [вооруженные силы Украины] ВСУ с насиженных позиций. Наши подразделения подходят всё ближе и ближе к Бахмуту, занимая всё новые высоты», — рассказал журналист.

Перед установлением гаубиц артиллерийская разведка осторожно проверяет новую локацию. После этого начинается беглый огонь по возможным огневым точкам украинских войск. Затем следует осмотр позиций.

На кадрах видно недостроенную дачу, где ВСУ организовали одну из своих позиций. Вблизи в зарослях лежат останки украинских военнослужащих. На месте также обнаружили документы, по которым удалось установить расположение остальных сил ВСУ на участке.

Ранее, 5 августа, Кулага показал кадры боев в районе Бахмута. На кадрах видны взрывы, работа вертолетов и военной техники. Также показано, как самолеты прикрывают работу штурмовых групп.

Накануне посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в РФ Родион Мирошник сообщил, что военнослужащие союзных сил зашли в Артемовск (он же Бахмут) в ДНР. Он отметил, что на улицах города идут бои. В тот же день начальник главного оперативного управления генштаба Украины Алексей Громов заявил об отходе украинских военных из района Семигорье на артемовском направлении и из района шахты «Бутовка» около Авдеевки.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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