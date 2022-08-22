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Два мирных жителя Горловки погибли при обстреле со стороны ВСУ

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Два мирных жителя Горловки погибли при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 22 августа, сообщил мэр города Иван Приходько.

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«К сожалению, утро в Горловке опять началось с обстрела Центрально-Городского района со стороны укронацистов. По улице Минина и Пожарского ранения получила женщина, двое мирных горловчан погибли», — написал он в своем Telegram-канале.

Как сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР), в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), ВСУ утром 22 августа два раза обстреляли Горловку из 152-миллиметровой артиллерии, выпустив 15 снарядов.

Также был обстрелян поселок Озеряновка в окрестностях Горловки: ВСУ выпустили по нему пять снарядов калибра 152 мм.

В ночь на 20 августа ВСУ выпустили 12 снарядов по Горловке и поселку Зайцево в ДНР. По данным представительства республики в СЦКК, Горловку обстреляли шестью снарядами калибра 155 мм. По Зайцево было выпущено еще шесть гаубиц калибра 122 мм. Обстрелы велись из населенных пунктов Дружба и Курдюмовка.

19 августа мирная жительница погибла в результате обстрела ВСУ Горловки. Снаряд попал в жилой дом на улице Павла Беспощадного.

До этого, 15 августа, в Горловке загорелось одно из зданий Никитовской исправительной колонии в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Пострадавших не было.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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