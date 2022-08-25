Боевики Украины выпустили семь снарядов натовского образца по Горловке

Украинские неонацисты обстреляли населенный пункт Горловка Донецкой Народной Республики (ДНР) снарядами натовского образца. Об этом 25 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) в своем Telegram-канале.

Удар был нанесен из поселка Озаряновка с применением снарядов калибра 155 мм в 6:10 мск.

Украинские националисты регулярно обстреливают Горловку и другие населенные пункты Донбасса. Так, ранее тем же днем радикалы по населенному пункту выпустили шесть снарядов натовского образца.

Тогда же боевики обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка с помощью крупнокалиберной артиллерии. Стрельба велась из населенных пунктов Нетайлово и Красногоровка в 1:02 и 05:24 мск.

22 августа украинские неонацисты обстреляли Донецк с использованием боеприпасов натовского калибра 155 мм. До этого, 14 августа, сообщалось о двух жертвах обстрела Донецка со стороны радикалов. Также из-за ракетного удара по Энергодару погиб мирный житель и получила ранения девушка.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР), о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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