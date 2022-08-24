ВФУ выпустили шесть снарядов по Горловке

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Горловке в Донецкой Народной Республике. Об этом 24 августа сообщило в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21:05 — н.п. Дылеевка — н.п. Горловка (Никитовский р-н): выпущено шесть снарядов калибром 155 мм», — уточняется в сообщении.

Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО.

Ранее, 24 августа, сообщалось, что вооруженные формирования Украины выпустили по Горловке 18 снарядов за полчаса. В СЦКК уточнили, что 07:20 было выпущено 10 снарядов по Горловке, затем в 07:50 ВФУ выпустили еще пять снарядов. Через две минуты обстрел повторился — украинские боевики нанесли удар по Горловке тремя снарядами. Погиб мирный житель.

Кроме того, 24 августа ВФУ нанесли удар по городу Ровеньки из ракетного комплекса «Точка-У».

22 августа ВФУ утром два раза обстреляли Горловку из 152-миллиметровой артиллерии, выпустив 15 снарядов. В результате два мирных жителя погибли при обстреле. Кроме того, еще один человек получил ранения.

Также в результате обстрела со ВФУ остались без света свыше 26 тыс. абонентов Горловки, так как украинские боевики атаковали две линии электропередачи.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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