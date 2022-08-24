Реклама
Прямой эфир
Мир
Джонсон объявил о новом пакете военной помощи Киеву на £54 млн
Мир
ВСУ нанесли удар по Энергодару
Мир
Зеленский уклонился от прямого ответа на вопрос о независимости Украины
Политика
Небензя указал на желание РФ разрешить ситуацию на Украине путем переговоров
Общество
Запах гари и дым вернутся в Москву на выходных
Мир
Боррель призвал ЕС думать не только о завершении конфликта на Украине
Мир
В конгрессе США раскритиковали решение Байдена выделить Киеву почти $3 млрд
Мир
США с 2014 года предоставили Украине более $15,5 млрд военной помощи
Мир
ВСУ второй раз за день обстреляли Каховскую ГЭС
Мир
Небензя указал на соучастие Запада в преступлениях Киева против мирного населения
Мир
В МИД РФ назвали неприемлемым снос памятника Освободителям Риги
Мир
Энергокризис обошелся странам Европы уже в €280 млрд
Сюжет:

ВФУ выпустили шесть снарядов по Горловке

0
Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Горловке в Донецкой Народной Республике. Об этом 24 августа сообщило в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Штурмовой сезон: союзные силы наступают в Соледаре и под Артемовском
ВС РФ и народные милиции заставляют ВФУ откатиться на линию Славянск – Краматорск – Константиновка

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21:05 — н.п. Дылеевка — н.п. Горловка (Никитовский р-н): выпущено шесть снарядов калибром 155 мм», — уточняется в сообщении.

Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО.

Ранее, 24 августа, сообщалось, что вооруженные формирования Украины выпустили по Горловке 18 снарядов за полчаса. В СЦКК уточнили, что 07:20 было выпущено 10 снарядов по Горловке, затем в 07:50 ВФУ выпустили еще пять снарядов. Через две минуты обстрел повторился — украинские боевики нанесли удар по Горловке тремя снарядами. Погиб мирный житель.

Кроме того, 24 августа ВФУ нанесли удар по городу Ровеньки из ракетного комплекса «Точка-У».

22 августа ВФУ утром два раза обстреляли Горловку из 152-миллиметровой артиллерии, выпустив 15 снарядов. В результате два мирных жителя погибли при обстреле. Кроме того, еще один человек получил ранения.

Также в результате обстрела со ВФУ остались без света свыше 26 тыс. абонентов Горловки, так как украинские боевики атаковали две линии электропередачи.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022