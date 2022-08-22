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ВСУ ночью обстреляли Донецк натовскими снарядами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Служащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в понедельник, 22 августа, обстреляли территорию Донецкой Народной Республики с использованием боеприпасов НАТО. Об этом сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«В 03:45 по Донецку (Буденновский, Ленинский районы) выпущено десять снарядов калибра 155 мм», — говорится в публикации ведомства в Telegram.

Информации о пострадавших в результате обстрела не приводится.

ВСУ ежедневно обстреливают Донецк и другие населенные пункты Донбасса. Так, 20 августа стало известно, что во время атаки украинских боевиков на Киевский район погиб мирный житель.

До этого, 14 августа, сообщалось о двух жертвах обстрела Донецка со стороны ВФУ. Тогда же из-за ракетного удара ВСУ по Энергодару погиб мирный житель и получила ранения девушка.

В свою очередь в Минобороны сообщили, что в районах населенных пунктов Опытное и Первомайское ДНР более 200 украинских военнослужащих покинули позиции из-за больших потерь.

В военном ведомстве также отметили, что украинские неонацисты продолжают обстреливать освобожденные территории Харьковской области. Из-за ударов боевиков гибнут и получают ранения пожилые люди, женщины и дети, разрушается инфраструктура домов жителей региона, подчеркнули в Минобороны.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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