Мирный житель погиб в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

Мирный житель Киевского района Донецка погиб в результате обстрела города со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 20 августа, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

«ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Ред.) атаковали Киевский район Донецка, погиб мирный житель. Украинские боевики нанесли артиллерийский удар по ул. Буслаева, в своей квартире погиб мужчина 1950 года рождения», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Ранее, 14 августа, сообщалось, что два человека погибли при обстрелах Донецка со стороны ВФУ.

В этот же день стало известно, что из-за ракетного удара ВСУ по Энергодару погиб мирный житель и получила ранения девушка.

До этого, 9 августа, сообщалось, что 10 мирных жителей были ранены при обстреле улицы Бирюзова в Кировском районе Донецка.

ВСУ ежедневно обстреливают Донецк и другие населенные пункты Донбасса. Так, по информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, последний обстрел Донецка был зафиксирован в субботу, 20 августа, в 21:35 (время совпадает с мск). Тогда украинские боевики выпустили в сторону города шесть ракет из БМ-21 «Град».

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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