Реклама
Прямой эфир
Спорт
В WADA призвали допустить российских атлетов до международных турниров
Мир
Глава минобороны Армении отправился в РФ для встречи с Шойгу
Мир
Число пострадавших в результате взрыва в ТЦ в Ереване достигло 57 человек
Мир
МИД выразил готовность к профессиональному разговору по обмену заключенными с США
Армия
Армию РФ оснастят пистолетом-пулеметом ППК-20 и снайперской винтовкой Чукавина
Мир
В Латвии разрабатывают закон об ограничении русского языка в общественных местах
Мир
В Запорожье зачистку правого берега Днепра назвали гарантией безопасности ЗАЭС
Туризм
МИД Польши заявил о разработке для ЕС концепции прекращения выдачи виз россиянам
Мир
Делегация конгресса США прилетела на Тайвань
Общество
Синоптик пообещал «сверхлетнюю» погоду в Москве на следующей неделе
Мир
Население Земли достигло отметки в 8 млрд человек
Армия
ВС России полностью освободили населенный пункт Уды под Харьковом
Сюжет:

Число погибших при обстрелах Донецка со стороны ВФУ возросло до двух

0
Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число погибших мирных жителей Донецка при обстрелах города со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) в воскресенье, 14 августа, увеличилось до двух человек. Как сообщили в штабе территориальной обороны ДНР, при обстрелах погиб еще один мужчина.

Лепесточные признаки: как жители Донецка узнают об обстрелах города
Постоянные обстрелы научили мирных людей разбираться в разных типах вооружений

«Украинские боевики убили мужчину и ранили женщину в Донецке. При обстреле Ленинского района города по улице Азовской погиб мирный житель 1951 года рождения, его жена 1954 года рождения получила ранение», — говорится Telegram-канале штаба.

Также в субботу член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что из-за националистов Украины по Энергодару погиб мирный житель и получила ранения девушка. Кроме того, был нанесен артиллерийский удар по району Запорожской теплоэлектростанции (ТЭС), в результате которого в непосредственной близости от предприятия загорелась трава.

В свою очередь в Минобороны сообщили, что в районах населенных пунктов Опытное и Первомайское ДНР более 200 украинских военнослужащих покинули позиции из-за больших потерь.

В военном ведомстве также отметили, что украинские неонацисты продолжают обстреливать освобожденные территории Харьковской области. Из-за ударов боевиков гибнут и получают ранения пожилые люди, женщины и дети, разрушается инфраструктура домов жителей региона, подчеркнули в Минобороны.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022