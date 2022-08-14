Число погибших при обстрелах Донецка со стороны ВФУ возросло до двух

Число погибших мирных жителей Донецка при обстрелах города со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) в воскресенье, 14 августа, увеличилось до двух человек. Как сообщили в штабе территориальной обороны ДНР, при обстрелах погиб еще один мужчина.

«Украинские боевики убили мужчину и ранили женщину в Донецке. При обстреле Ленинского района города по улице Азовской погиб мирный житель 1951 года рождения, его жена 1954 года рождения получила ранение», — говорится Telegram-канале штаба.

Также в субботу член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что из-за националистов Украины по Энергодару погиб мирный житель и получила ранения девушка. Кроме того, был нанесен артиллерийский удар по району Запорожской теплоэлектростанции (ТЭС), в результате которого в непосредственной близости от предприятия загорелась трава.

В свою очередь в Минобороны сообщили, что в районах населенных пунктов Опытное и Первомайское ДНР более 200 украинских военнослужащих покинули позиции из-за больших потерь.

В военном ведомстве также отметили, что украинские неонацисты продолжают обстреливать освобожденные территории Харьковской области. Из-за ударов боевиков гибнут и получают ранения пожилые люди, женщины и дети, разрушается инфраструктура домов жителей региона, подчеркнули в Минобороны.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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