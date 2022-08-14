Минобороны сообщило о продолжении обстрелов боевиками Харьковской области

Министерство обороны России 14 августа сообщило о том, что украинские неонацисты продолжают обстреливать освобожденные территории Харьковской области.

Из-за ударов боевиков гибнут и получают ранения пожилые люди, женщины и дети, разрушается инфраструктура домов жителей региона, подчеркнули в ведомстве.

Военнослужащие Вооруженных сил России делают всё необходимое для оказания помощи местным жителям, в том числе помогают им эвакуироваться в безопасные места. Солдаты также доставляют населению гуманитарную помощь: продукты питания и средства гигиены.

Для оказания своевременной медицинской помощи жителям освобожденных районов также развернуты мобильные госпитали, куда население может обращаться в случае необходимости, подытожили в ведомстве.

5 августа официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что украинские радикалы открыли стрельбу по мирным жителям населенных пунктов Шестаково и Верхний Салтов Харьковской области, из-за чего пострадало девять человек. По его информации, украинские военные принудительно пытались выселить людей из домов, чтобы разместить там наемников, а также военную технику и артиллерию на участках рядом с жильем.

22 июля пресс-служба администрации Харьковской области рассказала о гибели мирного жителя в результате обстрела со стороны украинских боевиков.

14 июля временная администрация Харьковской области заявила о гибели двух человек после удара со стороны украинских националистов, еще 15 человек получили ранения.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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