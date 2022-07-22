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В Изюме после обстрела ВСУ погиб мирный житель

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Один мирный житель города Изюма в Харьковской области погиб после обстрела вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщила 22 июля пресс-служба администрации Харьковской области в своем Telegram-канале.

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«Украинские нацисты снова обстреляли жилые районы Изюма. По предварительной информации, один мирный житель погиб, еще один ранен», — заявили в администрации.

19 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в Херсонской и Харьковской областях перехватили баллистические ракеты «Точка-У».

14 июля временная гражданская администрация Харьковской области в Изюме заявила об обнаружении в городе схрона оружия и боеприпасов.

Тогда же стало известно, что в Изюме из-за обстрела со стороны украинских военных погибли два человека, получили ранения 15 мирных жителей.

22 июля заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в регионе усилена система противовоздушной обороны для перехвата ракетных ударов со стороны ВСУ.

В свою очередь, глава администрации Славяносербского района Сергей Крамаренко указал, что ВСУ пытались нанести ущерб продовольственной безопасности Луганской Народной Республики (ЛНР), обстреливая сельскохозяйственные объекты в селе Хорошее.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. В середине февраля на территории региона ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с этим власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве и организовали эвакуацию жителей.

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