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ПВО РФ в Херсонской и Харьковской областях перехватили ракеты «Точка-У»

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Фото: РИА Новости
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Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в Херсонской и Харьковской областях перехватили баллистические ракеты «Точка-У». Об этом 19 июля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районах Скадовск, Новая Каховка Херсонской области, Червоный Оскол, Топольское Харьковской области перехвачены четыре баллистические ракеты «Точка-У» и пять снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган», — сказал он.

Власти Херсонской области призвали провести трибунал над Зеленским. Онлайн спецоперации 19 июля
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Кроме того, средства ПВО за сутки сбили украинский вертолет Ми-24 в районе Покровского Донецкой Народной Республики и четыре беспилотника в районах населенных пунктов Песчаное, Петропавловка, Топольское и Изюм Харьковской области.

По данным ведомства на 19 июля, за все время спецоперации по защите Донбасса российскими военными уничтожены 257 самолетов, 143 вертолета, 1568 беспилотников, 356 зенитных ракетных комплексов, 3160 орудий полевой артиллерии и минометов, 4106 танков и других боевых бронированных машин, 759 боевых машин РСЗО.

В этот же день замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в регионе усиливают систему ПВО в связи с участившимися ударами со стороны украинских военных.

Днем ранее источник в военной гражданской администрации Новой Каховки рассказал «Известиям», что украинские боевики нанесли удар в район Каховской ГЭС в Херсонской области. Тогда сообщалось, что важные элементы объекта не повреждены. Позже стало известно, что в результате инцидента погибли два человека, охранявшие гидроэлектростанцию.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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