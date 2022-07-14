Схрон оружия и боеприпасов обнаружен в Изюме Харьковской области

В городе Изюм обнаружен схрон оружия и боеприпасов. Об этом 14 июля сообщила временная гражданская администрация Харьковской области в Telegram-канале.

«В рамках поисково-разыскных работ сотрудники правоохранительных органов нашли очередной схрон оружия и боеприпасов в Изюме», — уточнили в администрации.

Ранее в этот день сообщалось, что в городе из-за обстрела со стороны украинских военных погибли два человека, получили ранения 15 мирных жителей.

До этого, 7 июля, стало известно, что российские войска обнаружили схрон с оружием украинских боевиков в Херсоне. Среди вооружения были гранатометы, два десятка гранат и запалы к ним, два автомата Калашникова, а также более 1,8 тыс. патронов.

Херсонская область и часть Харьковской области перешли под контроль сил РФ и Луганской Народной Республики в результате специальной операции по защите Донбасса.

О начале спецоперации президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было связано с обострением в середине февраля ситуации из-за обстрелов со стороны украинских военных. Из-за ухудшения обстановки власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей и обратились за помощью к Москве.

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