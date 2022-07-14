Два человека погибли и 15 пострадали из-за удара ВСУ по Изюму
Два человека погибли, 15 ранены из-за обстрела центра Изюма Харьковской области. Об этом 14 июля сообщила пресс-служба военно-гражданской администрации (ВГА) региона.
«При обстреле со стороны украинских военных в городе Изюме среди мирного населения 15 раненых и двое погибших», — сказали ТАСС в ВГА.
Как ранее рассказали в администрации, в центре населенного пункта было зафиксировано порядка 10 прилетов снарядов, Вооруженные силы Украины стреляли по местам скопления людей.
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