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Двое мирных жителей погибли под Харьковом при обстреле ВСУ

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Фото: ТАСС/Вова Жабриков
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Двое мирных жителей погибли в Харьковской области в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил 11 июля и.о. главы Купянского района Максим Губин.

Путин упростил получение гражданства для всех жителей Украины и Донбасса. Онлайн спецоперации 11 июля
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«При обстреле ВСУ в Казачьей Лопани погибли двое гражданских, разрушен ряд зданий», — цитирует его ТАСС.

Губин добавил, что последние прилеты были около администрации.

Также в этот день три человека погибли и 39 пострадали в результате обстрела ВСУ села Степано-Крынка в Донецкой Народной Республике (ДНР) из установок HIMARS американского производства. Четыре человека пропали, их ищут.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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