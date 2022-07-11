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В результате обстрела ВСУ села Степано-Крынка погибли три человека и 39 пострадали

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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Три человека погибли и 39 пострадали в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Степано-Крынка в Донецкой Народной Республике (ДНР) из установок HIMARS американского производства. Об этом сообщило 11 июля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Как указано в сообщении, все трое погибших являются мужчины. Еще четверых людей ищут. Что касается пострадавших, то все они являются волонтерами Общественной jрганизации «Молодая Республика».

«Они находились в месте обстрела с гуманитарной миссией по оказанию помощи населению», — отметили в СЦКК.

Ранее в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что в Днепропетровской области уничтожены хранилища с боеприпасами ВСУ, среди которых — поставленные США реактивные системы залпового огня HIMARS, гаубицы М777, а также самоходные пушки 2С7 «Пион».

10 июля представительство ДНР сообщало, что украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Степано-Крынка.

Ранее, 9 июля, сообщалось, что Вооруженные силы РФ уничтожили ангар с американскими 155-миллиметровыми гаубицами М777 в районе населенного пункта Часов Яр в ДНР.

За день до этого в Одесской области были нейтрализованы две установки берегового ракетного комплекса Harpoon, привезенные из Великобритании.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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