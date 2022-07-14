Украинские боевики обстреляли Изюм в Харьковской области

ВСУ обстреляли город Изюм Харьковской области, есть жертвы среди мирного населения. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона в Telegram-канале в четверг, 14 июля.

«Изюм Харьковской области снова под ударом ВСУ. В центре города зафиксировано порядка десяти прилетов. Стреляли снова по местам скопления людей. Есть жертвы среди мирного населения. Точная информация уточняется», — сказано в сообщении.

Днем ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил о ликвидации переброшенной из Киева диверсионно-разведывательной группы в Харьковской области. Он подчеркнул, что пять боевиков уничтожены на месте, еще 10 украинских военнослужащих захвачены в плен.

6 июля ВКС России нанесли удар по пункту временной дислокации мотопехотного батальона в Харькове, в результате было уничтожено до 100 националистов. Кроме того, были уничтожены две пусковые установки системы залпового огня HIMARS производства США.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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