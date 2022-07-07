В Херсонской области нашли перевалочный пункт украинских диверсантов и схрон с оружием

Российские войска обнаружили в Херсоне схрон с гранатометами украинских боевиков, организованном в частном заброшенном доме по просьбе сотрудников погранслужбы Украины.

Как сообщил в четверг «РИА Новости» источник в силовых структурах, схрон с вооружением был доставлен из Николаевской области по воде за семь тыс. гривен. Задержанный «переправщик» должен был передать их диверсантам, однако они так и не вышли на связь, уточнил источник.

Среди вооружения были гранатометы, два десятка гранат и запалы к ним, два автомата Калашникова, а также более 1,8 тыс. патронов.

А под Херсоном российские войска обнаружили перевалочный пункт украинских боевиков.

«В частном доме, принадлежащем подруге одного из задержанных, был организован перевалочный пункт членов ДРГ, где ранее хранилось оружие из схрона в первом доме», — добавил источник.

Там российские силовики нашли еще вооружение, комплект формы охранника, GPS-навигатор и тактический бинокль.

5 июля российские силовики обнаружили схрон оружия в доме у высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины. В гараже украинского офицера были найдены гранаты, огнестрельное оружие, боеприпасы и ящик с бутылками с горючей жидкостью.

17 июня источник сообщил «Известиям», что в селе Железный Порт Херсонской области был обнаружен схрон с иностранным оружием производства НАТО. В нем нашли шведскую реактивную противотанковую пусковую установку АТ4, американскую осветительную мину М-49А1, ручной гранатомет, автомат Калашникова АК-47 и другое вооружение.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда в ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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