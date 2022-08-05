Украинские военные открыли стрельбу по мирным жителям под Харьковом

Украинские военные открыли стрельбу по мирным жителям населенных пунктов Шестаково и Верхний Салтов Харьковской области, в результате пострадали девять человек. Об этом 5 августа сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его информации, украинские военные принудительно пытались выселить людей из домов, чтобы разместить там наемников, а также военную технику и артиллерию на участках рядом с жильем.

Как отметил Конашенков, для того, чтобы пресечь протесты, боевики открывали стрельбу. В результате в Шестакове ранены четыре жителя, в Верхнем Салтове пострадали пять человек. Гражданские получили огнестрельные ранения различной степени тяжести

Ранее в этот день мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что больница № 17 в Куйбышевском районе города попала под обстрел украинских военных.

Накануне Вооруженные силы Украины обстреляли Ворошиловский район Донецка. В том числе удар был нанесен по зданию театра, где проходило прощание с погибшей Ольгой Качурой, командиром реактивного артиллерийского дивизиона (по организации ведения боевых действий) Донецкой Народной Республики. В результате погибли шесть человек, еще семь ранены.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — освобождение ДНР и ЛНР, денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо в том числе для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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