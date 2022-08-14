В МО РФ сообщили об оставлении позиций украинскими военными из-за больших потерь
В районах населенных пунктов Опытное и Первомайское Донецкой Народной Республики (ДНР) более 200 украинских военнослужащих покинули позиции из-за больших потерь. Об этом 14 августа сообщило Минобороны РФ.
«В районах населенных пунктов Опытное и Первомайское Донецкой Народной Республики более 200 военнослужащих 56-й мотопехотной бригады ВСУ отказались выполнять боевые задачи и самовольно оставили позиции из-за больших потерь», — сказано в сообщении.
Так, в третьем батальоне данной бригады, действовавшим в районе Марьинки, из 580 человек списочного состава осталось около 140 военнослужащих, добавили в ведомстве.
12 августа Минобороны РФ сообщило, что личный состав 23-го батальона 56-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) самовольно оставил боевые позиции и убыл в тыл. Отмечалось, что в результате высокоточных ударов ВКС России в районах населенных пунктов Опытное и Невельское ДНР потери 56-й мотопехотной бригады ВСУ в живой силе превысили 70% списочной численности.
Днем ранее в российском министерстве также заявили, что им зафиксированы случаи массового дезертирства и самовольного оставления националистами занимаемых позиций на Украине.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.
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