Личный состав 23-го батальона 56-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) самовольно оставил боевые позиции и убыл в тыл. Об этом 12 августа заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Личный состав 23-го батальона бригады в полном составе самовольно оставил боевые позиции и убыл в тыловые районы», — сообщил он на брифинге.

По словам генерал-лейтенанта, в результате высокоточных ударов ВКС России в районах населенных пунктов Опытное и Невельское Донецкой Народной Республики (ДНР) потери 56-й мотопехотной бригады ВСУ в живой силе превысили 70% списочной численности.

Также он сообщил, что в результате наступательных действий союзных сил в районе Соледара потери 14-й механизированной бригады ВСУ составили более двух тысяч человек. Остатки личного состава бригады были выведены украинским командованием в тыловые районы.

Кроме того, в районе населенного пункта Новогригорьевка Николаевской области высокоточным ударом ВКС России по пункту временной дислокации 28-й механизированной бригады ВСУ уничтожено до 100 боевиков и девять единиц военной техники, а в результате сосредоточенных огневых ударов по боевым позициям украинских националистов в районе Марьинки ДНР потери 3-го батальона 66-й механизированной бригады в живой силе составили более 50%.

Накануне в Минобороны заявили, что им зафиксированы случаи массового дезертирства и самовольного оставления националистами занимаемых позиций на Украине.

2 августа сообщалось, что более 130 украинских националистов было ликвидировано в районе Артемовска в результате огневого поражения боевых позиций 16-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ. Оставшиеся военнослужащие батальона численностью до 70 человек спешно покинули позиции и убыли в Конотоп Сумской области, где были разоружены и признаны дезертирами.

17 июля стало известно, что в рядах ВСУ началась новая волна дезертирства. Так, бойцы 241-й бригады теробороны потребовали вернуть их из Бахмута на запад Украины. Это же повторилось и с 5-м отдельным стрелковым батальоном, который держал позиции в Авдеевке только с автоматами.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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