Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка выросло до десяти

Число мирных жителей, раненных при обстреле улицы Бирюзова в Кировском районе Донецка, возросло до десяти. Об этом сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) 9 августа в Telegram-канале.

«...убиты двое гражданских, число раненых выросло до 10 человек», — сказано в сообщении.

Вооруженные силы Украины ежедневно обстреливают Донецк и другие населенные пункты Донбасса. Так, по информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, последний обстрел Донецка был зафиксирован во вторник в 10:50 (время совпадает с мск). Тогда украинские боевики выпустили в сторону города семь снарядов калибром 122 мм.

Накануне мирный житель Донецка пострадал в результате разрыва противопехотной мины «Лепесток».

7 августа при обстреле Петровского района Донецка украинскими военными погиб мужчина. Трое жителей получили ранения.

5 августа больница № 17 в Куйбышевском районе города попала под обстрел украинских боевиков. В здании пробита крыша, разбиты окна, разрушены стены. При обстреле пострадали пять человек, включая ребенка, пишет телеканал «360».

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».